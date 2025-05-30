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Адміністрація Трампа перевірятиме кандидатів на держслужбу на лояльність президенту

Іван Д'яконовП'ятниця, 30 травня 2025, 06:51
Адміністрація Трампа перевірятиме кандидатів на держслужбу на лояльність президенту
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа запроваджує нові правила прийому на державну службу, зобов’язуючи кандидатів писати есе з оцінкою указів президента та демонстрацією своєї відданості принципам ефективного управління.

Джерело: Bloomberg з посиланням на службову записку Управління кадрової служби (OPM) США 

Деталі: Згідно з новими правилами, затвердженими адміністрацією Трампа, кандидати на державну службу повинні відповідати на чотири есе-запитання. Їх мета – оцінити політичну філософію заявника, відданість урядовій ефективності та особисту трудову етику. Це стосується навіть посад із тарифною сіткою GS-5, де базова річна зарплата стартує з $32 357 на рік. До таких позицій належать, зокрема, помічники медсестер, співробітники національних парків та пожежники.

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Одне з питань вимагає назвати улюблені президентські укази або політичні ініціативи і пояснити, як кандидат сприятиме їх реалізації в разі працевлаштування. Два інші запитання стосуються того, як кандидат підвищуватиме ефективність роботи уряду і і особистої трудової етики заявника.

Дослівно: "Відповіді мають бути обсягом не більше 200 слів. В меморандумі робиться акцент на недопустимості шахрайства. "Заявники повинні будуть підтвердити, що використовують власні слова і не залучали консультантів чи штучний інтелект", – йдеться в документі".

Деталі: 30-сторінковий документ підписаний директор Ради з внутрішньої політики Білого дому Вінс Гейлі та виконувач обов’язків директора OPM Чарльз Езелл реалізує президентський указ Дональда Трампа щодо скасування програм з розмаїття, рівності та інклюзивності (DEI) у федеральних органах.

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Указ також передбачає пріоритетний найм осіб, які, за формулюванням адміністрації, "віддані підвищенню ефективності федерального уряду, пристрасно підтримують ідеали американської республіки та дотримуються верховенства права і Конституції США".

СШАТрамп
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Адміністрація Трампа перевірятиме кандидатів на держслужбу на лояльність президенту
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