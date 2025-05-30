Администрация Трампа будет проверять кандидатов на госслужбу на лояльность президенту

Администрация Дональда Трампа вводит новые правила приема на государственную службу, обязывая кандидатов писать эссе с оценкой указов президента и демонстрацией своей приверженности принципам эффективного управления.

Источник: Bloomberg со ссылкой на служебную записку Управления кадровой службы (OPM) США

Детали: Согласно новым правилам, утвержденным администрацией Трампа, кандидаты на государственную службу должны ответить на четыре эссе-вопроса. Их цель – оценить политическую философию заявителя, преданность правительственной эффективности и личную трудовую этику. Это касается даже должностей с тарифной сеткой GS-5, где базовая годовая зарплата стартует с $32 357 в год. К таким позициям относятся, в частности, помощники медсестер, сотрудники национальных парков и пожарные.

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Один из вопросов требует назвать любимые президентские указы или политические инициативы и объяснить, как кандидат будет способствовать их реализации в случае трудоустройства. Два других вопроса касаются того, как кандидат будет повышать эффективность работы правительства и личную трудовую этику заявителя.

Дословно: "Ответы должны быть объемом не более 200 слов. В меморандуме делается акцент на недопустимости мошенничества. "Заявители должны будут подтвердить, что используют собственные слова и не привлекали консультантов или искусственный интеллект", – говорится в документе".

Детали: 30-страничный документ подписан директором Совета по внутренней политике Белого дома Винсом Хейли и исполняющим обязанности директора OPM Чарльзом Эзеллом реализует президентский указ Дональда Трампа об отмене программ по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI) в федеральных органах.

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Указ также предусматривает приоритетный найм лиц, которые, по формулировке администрации, "преданны повышению эффективности федерального правительства, страстно поддерживают идеалы американской республики и соблюдают верховенство закона и Конституцию США".