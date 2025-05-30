У Німеччині закликали наростити чисельність Бундесверу, щоб відповідати вимогам НАТО

Голова Асоціації Бундесверу Німеччини Андре Вюстнер закликав збільшити чисельність Бундесверу до 260 тисяч солдатів, щоб відповідати вимогам НАТО і протистояти загрозі з боку Росії.

Джерело: Вюстнер в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv

Пряма мова: "Чисельність Бундесверу однозначно має бути більшою, ніж 203 300 солдатів, які до пандемії були визначені як цільовий показник на 2025 рік.

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Майбутній розмір цілі залежить від розробки цілей сил і засобів НАТО і спроможності Німеччини нести цей тягар. Але я припускаю, що в залежності від того, що буде вирішено на саміті НАТО, нам знадобиться від 40 000 до 60 000 додаткових солдатів. Це означає, що активні сили повинні будуть поступово зростати до 260 000 солдатів".

Деталі: За його словами, з них має бути сформований боєздатний резерв, щоб досягти цільової чисельності в 460 000 солдатів.

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