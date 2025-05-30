Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Німеччині закликали наростити чисельність Бундесверу, щоб відповідати вимогам НАТО

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 травня 2025, 09:08
У Німеччині закликали наростити чисельність Бундесверу, щоб відповідати вимогам НАТО
фото: getty images

Голова Асоціації Бундесверу Німеччини Андре Вюстнер закликав збільшити чисельність Бундесверу до 260 тисяч солдатів, щоб відповідати вимогам НАТО і протистояти загрозі з боку Росії.

Джерело: Вюстнер в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv

Пряма мова: "Чисельність Бундесверу однозначно має бути більшою, ніж 203 300 солдатів, які до пандемії були визначені як цільовий показник на 2025 рік.

Реклама:

Майбутній розмір цілі залежить від розробки цілей сил і засобів НАТО і спроможності Німеччини нести цей тягар. Але я припускаю, що в залежності від того, що буде вирішено на саміті НАТО, нам знадобиться від 40 000 до 60 000 додаткових солдатів. Це означає, що активні сили повинні будуть поступово зростати до 260 000 солдатів".

Деталі: За його словами, з них має бути сформований боєздатний резерв, щоб досягти цільової чисельності в 460 000 солдатів.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччині потрібно буде передати в підпорядкування НАТО ще сім бригад, або близько 40 тисяч військовослужбовців, у межах нових планів оборони Альянсу, які будуть затверджені найближчим часом.
  • Збільшення чисельності німецьких військових, які будуть підпорядковуватись Альянсу, є непростим завданням, якщо врахувати, що Бундесвер ще не досяг власної мети у 203 тисячі військовослужбовців.
  • Тим часом днями генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр доручив до 2029 року повністю забезпечити німецькі збройні сили необхідним озброєнням та обладнанням.

Німеччинаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
США готові обговорювати вимоги Росії щодо гарантій нерозширення НАТО – Келлог
Келлог: На переговорах у Стамбулі будуть представники США, Німеччини, Британії та Франції
США вийдуть з мирних переговорів, якщо Росія продовжить війну – представник у Радбезі ООН
Білий дім сподівається, що після зустрічі України і РФ "ситуація зрушить з мертвої точки"
Троє близьких родичок колишніх топправоохоронців володіють апартаментами у Буковелі
Зеленський: Росіяни не передають свій "меморандум" партнерам – це черговий обман
Усі новини...
Німеччина
Мерц відповів Венсу, який питав, за що бореться і захищає Європа
Посольство України заперечило скорочення візиту Зеленського до Німеччини
Німецька "подруга Путіна" звинуватила Мерца і Зеленського в саботажі переговорів з РФ
Останні новини
12:23
У Китаї вирішили розстріляти небо, щоб викликати дощ і врятувати врожаї
12:09
"Хартія": Росіяни діють малими групами на півночі Харківщини, масштабного наступу немає
12:06
Макрон закликав США ввести санкції проти Росії  
12:04
У джунглях Гватемали знайшли рештки міста народу мая віком 3 тисячі років
12:03
інфографікаУ 2024 році в Росії завербували 407 тисяч контрактників, темпи набору спадають – РосЗМІ
11:57
Вперше в історії три українські тенісистки пробилися до третього кола Ролан Гаррос
11:49
Виробник засобу "Ротокан" отримав штраф за оманливу інформацію на упаковці
11:40
фото, доповненоРосійський дрон влучив у 5-поверхівку на Донеччині: 2 поранених, під завалами можуть бути люди
11:20
У Чехії відповіли Келлогу, який допустив припинення розширення НАТО
11:12
фото У Запоріжжі горів об’єкт інфраструктури після російської атаки: 13 тисяч абонентів без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: