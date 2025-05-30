В Германии призвали нарастить численность Бундесвера, чтобы соответствовать требованиям НАТО

Председатель Ассоциации Бундесвера Германии Андре Вюстнер призвал увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч солдат, чтобы соответствовать требованиям НАТО и противостоять угрозе со стороны России.

Источник: Вюстнер в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Прямая речь: "Численность Бундесвера однозначно должна быть больше, чем 203 300 солдат, которые до пандемии были определены как целевой показатель на 2025 год.

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Будущий размер цели зависит от разработки целей сил и средств НАТО и способности Германии нести это бремя. Но я предполагаю, что в зависимости от того, что будет решено на саммите НАТО, нам понадобится от 40 000 до 60 000 дополнительных солдат. Это означает, что активные силы должны будут постепенно расти до 260 000 солдат".

Детали: По его словам, из них должен быть сформирован боеспособный резерв, чтобы достичь целевой численности в 460 000 солдат.

Предыстория:

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