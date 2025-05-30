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Маск надалі буде неофіційним радником Трампа – ЗМІ

Іванна Костіна, Ірина БалачукП'ятниця, 30 травня 2025, 10:53
Маск надалі буде неофіційним радником Трампа – ЗМІ
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото Getty images

Американський мільярдер Ілон Маск, який завершує роботу на посаді спеціального держслужбовця в адміністрації Дональда Трампа, налалі залишиться неофіційним радником американського президента.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на ABC News

Деталі: Видання нагадує, що робота Маска на цій посаді була обмежена 130-денним терміном. Цей час закінчується 30 травня.

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29 травня високопосадовець адміністрації заявив, що Маск продовжить виконувати обов'язки неофіційного радника президента і потенційно може бути присутнім на засіданнях Білого дому.

Посадовці Білого дому наполягають на тому, що мільярдер залишився у добрих стосунках з Трампом. Однак сам президент США не сказав жодного слова про те, що Маск іде з посади.

Також видання нагадує, що високопосадовці Білого дому були розчаровані коментарями Маска щодо того, що Трамп називає своїм "великим, красивим законопроєктом", які пролунали за день до того, як Маск оголосив, що залишає адміністрацію.

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28 травня Маск все ще працював на урядовій посаді, а директор Національної розвідки Тулсі Габбард повідомила в X, що Маск відвідав офіс директора Національної розвідки.

Передісторія:

МаскТрамп
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