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Маск в дальнейшем будет неофициальным советником Трампа – СМИ

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 30 мая 2025, 10:53
Маск в дальнейшем будет неофициальным советником Трампа – СМИ
Американский миллиардер Илон Маск. Фото Getty images

Американский миллиардер Илон Маск, который заканчивает работу на должности специального госслужащего в администрации Дональда Трампа, в дальнейшем останется неофициальным советником американского президента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ABC News

Детали: Издание напоминает, что работа Маска на этой должности была ограничена 130-дневным сроком. Это время заканчивается 30 мая.

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29 мая чиновник администрации заявил, что Маск продолжит выполнять обязанности неофициального советника президента и потенциально может присутствовать на заседаниях Белого дома.

Чиновники Белого дома настаивают на том, что миллиардер остался в хороших отношениях с Трампом. Однако сам президент США не сказал ни слова о том, что Маск уходит с должности.

Также издание напоминает, что высокопоставленные чиновники Белого дома были разочарованы комментариями Маска относительно того, что Трамп называет своим "большим, красивым законопроектом", которые прозвучали за день до того, как Маск объявил, что покидает администрацию.

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28 мая Маск все еще работал на правительственной должности, а директор Национальной разведки Тулси Габбард сообщила в X, что Маск посетил офис директора Национальной разведки.

Предыстория:

МаскТрамп
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