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Макрон закликав США ввести санкції проти Росії  

Іванна Костіна, Ірина БалачукП'ятниця, 30 травня 2025, 12:06
Макрон закликав США ввести санкції проти Росії  
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото Getty images

Президент Франції Емманюель Макрон закликає США ввести санкції проти Росії, якщо країна-агресорка підтвердить, що "не готова до миру".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, яке цитує заяви Макрона з Сінгапуру, де він перебуває в рамках турне Південно-Східною Азією

Деталі: Відповідаючи на запитання щодо другого раунду переговорів про припинення війни між Росією та Україною, Макрон сказав, що Вашингтон має підтвердити свою прихильність санкціям проти Москви, якщо Росія підтвердить, що вона "не готова до миру". За словами французького лідера, це буде "тест на довіру для американців". 

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Пряма мова Макрона: "Я говорив з президентом Трампом 48 годин тому, і він висловив своє нетерпіння. Тепер питання в тому, що ми з цим робимо? Ми (європейці, – ред.) готові".

Говорячи про європейську позицію щодо припинення вогню, президент Франції сказав: "Вони (позиції європейських країн, – ред.) послідовні і надійні... Ми не змінилися, ми як і раніше віримо в міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю і повагу до правил".

Передісторія:

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  • На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.
  • Але нещодавно Трамп заявив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди".

МакронСШАросійсько-українська війнасанкції
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