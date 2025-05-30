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Макрон призвал США ввести санкции против России 

Иванна Костина, Ирина БалачукПятница, 30 мая 2025, 12:06
Макрон призвал США ввести санкции против России 
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото Getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает США ввести санкции против России, если страна-агрессор подтвердит, что "не готова к миру".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, которое цитирует заявления Макрона из Сингапура, где он находится в рамках турне по Юго-Восточной Азии

Детали: Отвечая на вопрос о втором раунде переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной, Макрон сказал, что Вашингтон должен подтвердить свою приверженность санкциям против Москвы, если Россия подтвердит, что она "не готова к миру". По словам французского лидера, это будет "тест на доверие для американцев". 

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Прямая речь Макрона: "Я говорил с президентом Трампом 48 часов назад, и он выразил свое нетерпение. Теперь вопрос в том, что мы с этим делаем? Мы (европейцы, – ред.) готовы".

Говоря о европейской позиции относительно прекращению огня, президент Франции сказал: "Они (позиции европейских стран, – ред.) последовательны и надежны... Мы не изменились, мы по-прежнему верим в международный порядок, сотрудничество, открытую торговлю и уважение к правилам".

Предыстория:

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  • На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.
  • Но недавно Трамп заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может "испортить" заключение "соглашения".

МакронСШАроссийско-украинская войнасанкции
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