Глава МИД Турции прибыл в Киев и рассказал о результатах визита в РФ

30 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял в Киеве главу турецкого МИД Хакана Фидана, который на этой неделе посетил Москву. В Киеве турецкий дипломат поделился результатами переговоров в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины

Детали: Министры подробно обсудили двустороннюю и международную повестку дня, мирный процесс и необходимость полного прекращения огня.

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"Министр Фидан только что вернулся из Москвы и подробно проинформировал меня о слышанном и увиденном там. Мы обсудили шаги, которые приблизят мир для Украины", – сообщил глава МИД.

Особое внимание министры уделили вопросу безопасности в Черноморском регионе, отметили в МИД. "Украина и Турция имеют общую позицию: Черное море должно быть пространством мира, свободной торговли и свободы мореплавания", – подчеркнул Сибига.

Дипломаты также обсудили совместную работу по реализации договоренностей по итогам первого заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам восстановления. Кроме того, Сибига выразил особую благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его роль в мирных усилиях.

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"Мы ценим, что Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности возвращение Крыма, а также отстаивает права крымскотатарского народа", – отметил министр.

Напомним: