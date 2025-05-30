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У Росії суд заборонив меми, які порівнюють Путіна з Гітлером

Анастасія ПроцП'ятниця, 30 травня 2025, 13:54
У Росії суд заборонив меми, які порівнюють Путіна з Гітлером
фото: "Вестка"

У Росії за рішенням Кіровського райсуду Омська заборонили 12 вебсторінок із сатиричними мемами, які порівнюють лідера РФ Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером, а також фото з протестів.

Джерело: російське видання "Верстка"

Деталі: Повідомляється, що під заборону потрапили змонтовані фото з "гітлерівськими" вусами та зачіскою, кадри з російської комедії 2008 року "Гітлер капут!", а також зображення з протестних акцій із написами на кшталт "Путлер капут".

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Ще серед забороненого контенту - фото російського блогера Іллі Варламова, на якому зображена жінка з плакатом: "Путлер, випий яду, поки не пригостили свинцем".

Крім цього, суд заборонив сторінку на сайті "Стихи.ру" із зображенням Путіна з револьвером біля скроні та написом "Як врятувати Росію від ганьби", а також сторінку "LiveJournalі" зі стилізованою під ілюстрований сатиричний журнал "Крокодил" обкладинкою, де під фото Путіна написано: "У суді розпочався розгляд справи по суті. Сутність заявила, що вона невинна".

 
фото: LiveJournal

Позов ініціювала прокуратура Омської області. "Верстка" зазначає, що у тексті рішення йдеться, що такі матеріали нібито "негативно впливають на інтереси суспільства і держави", можуть "спонукати до терористичної діяльності" та "провокують злочини".

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Нагадаємо:

  • Музей естонського міста Нарва розмістив 9 травня на кордоні з Росією великий плакат, що ставить знак рівності між лідером РФ Володимиром Путіним і лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером.

ПутінРосія
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