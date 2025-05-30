В России суд запретил мемы, которые сравнивают Путина с Гитлером

В России по решению Кировского райсуда Омска запретили 12 веб-страниц с сатирическими мемами, которые сравнивают лидера РФ Владимира Путина с лидером нацистской Адольфом Гитлером, а также фото с протестов.

Источник: российское издание "Вёрстка"

Детали: Сообщается, что под запрет попали смонтированные фото с "гитлеровскими" усами и прической, кадры из российской комедии 2008 года "Гитлер капут!", а также изображения с протестных акций с надписями вроде "Путлер капут".

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Среди запрещенного контента - фото российского блогера Ильи Варламова, на котором изображена женщина с плакатом: "Путлер, выпей яда, пока не угостили свинцом".

Кроме этого, суд запретил страницу на сайте "Стихи.ру" с изображением Путина с револьвером у виска и надписью "Как спасти Россию от позора", а также страницу "LiveJournal" со стилизованной под иллюстрированный сатирический журнал "Крокодил" обложкой, где под фото Путина написано: "В суде началось рассмотрение дела по существу. Сущность заявила, что она невиновна".

фото: LiveJournal

Иск инициировала прокуратура Омской области. "Вёрстка" отмечает, что в тексте решения говорится, что такие материалы якобы "негативно влияют на интересы общества и государства", могут "побуждать к террористической деятельности" и "провоцируют преступления".

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