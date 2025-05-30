Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России суд запретил мемы, которые сравнивают Путина с Гитлером

Анастасия ПроцПятница, 30 мая 2025, 13:54
В России суд запретил мемы, которые сравнивают Путина с Гитлером
фото: "Вёрстка"

В России по решению Кировского райсуда Омска запретили 12 веб-страниц с сатирическими мемами, которые сравнивают лидера РФ Владимира Путина с лидером нацистской Адольфом Гитлером, а также фото с протестов.

Источник: российское издание "Вёрстка"

Детали: Сообщается, что под запрет попали смонтированные фото с "гитлеровскими" усами и прической, кадры из российской комедии 2008 года "Гитлер капут!", а также изображения с протестных акций с надписями вроде "Путлер капут".

Реклама:

Среди запрещенного контента - фото российского блогера Ильи Варламова, на котором изображена женщина с плакатом: "Путлер, выпей яда, пока не угостили свинцом".

Кроме этого, суд запретил страницу на сайте "Стихи.ру" с изображением Путина с револьвером у виска и надписью "Как спасти Россию от позора", а также страницу "LiveJournal" со стилизованной под иллюстрированный сатирический журнал "Крокодил" обложкой, где под фото Путина написано: "В суде началось рассмотрение дела по существу. Сущность заявила, что она невиновна".

 
фото: LiveJournal

Иск инициировала прокуратура Омской области. "Вёрстка" отмечает, что в тексте решения говорится, что такие материалы якобы "негативно влияют на интересы общества и государства", могут "побуждать к террористической деятельности" и "провоцируют преступления".

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • Музей эстонского города Нарва разместил 9 мая на границе с Россией большой плакат, ставящий знак равенства между лидером РФ Владимиром Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина готова к переговорам, но все еще ждет "меморандум" от России – Сибига
Дуда наградил Буданова одной из самых высоких государственных наград Польши для иностранцев
США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО – Келлог
Келлог: На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Великобритании и Франции
США выйдут из мирных переговоров, если Россия продолжит войну – представитель в Совбезе ООН
Белый дом надеется, что после встречи Украины и РФ "ситуация сдвинется с мертвой точки"
Все новости...
Путин
Кремль обрадовался готовности США обсуждать нерасширение НАТО
Сибига: Украина будет приветствовать, если к встрече Зеленского и Путина присоединится Трамп
Немецкая "подруга Путина" обвинила Мерца и Зеленского в саботаже переговоров с РФ
Последние новости
15:53
Украинские футбольные клубы впервые за 17 лет не вышли в основной этап еврокубков по итогу сезона
15:49
"Филип Моррис Украина" готовится экспортировать сигареты из Львовщины
15:42
Во Львове презентовали финальный проект Мемориала Героев Украины
15:39
Взрывы, эвакуация, перекрытие дорог: ГУР провело спецоперацию во Владивостоке
15:21
NYT: В документе, который Умеров передал РФ, говорится о прекращении огня на суше, море и в воздухе
15:10
ЕС в июле 2025 года выпустит приложение для проверки возраста пользователей онлайн
15:09
Врачи научили ИИ определять, кому поможет "революционный" препарат против рака простаты
15:07
Россия теряет позиции: Китай хочет построить более дешевые АЭС для Казахстана
15:04
МИД Турции: Встреча Зеленского, Путина и Трампа могла бы состояться после "второго Стамбула"
15:03
Украина получит $3 миллиарда от Японии: Кабмин принял решение для привлечения денег
Все новости...
Реклама:
Реклама: