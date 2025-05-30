Глава МЗС Туреччини у Києві спрогнозував, що війна наближається до "переломного моменту"

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на пресконференції в Києві у п′ятницю після зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного моменту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Пряма мова Фідана: "Ми наближаємося до переломного моменту у війні. Як зазначалося на початку переговорів, що відбулися у Стамбулі 16 травня, перед нами два шляхи: або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або досягнемо міцного миру протягом цього року".

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Деталі: За його словами, переговори між Україною і РФ у Стамбулі, які пройшли у травні, додали нового виміру дипломатичним інструментам.

Також Туреччина вважає обмін полоненими після стамбульської зустрічі ознакою того, що переговори можуть призвести до конкретних результатів.

Міністр також зауважив, що Росія заявила про готовність продовжити переговори 2 червня, і нині обмін думками щодо проведення наступної зустрічі відбувається в Києві.

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"Ми вважаємо, що проведення наступного раунду можливе на основі принципового рішення, прийнятого сторонами у Стамбулі... Ми готові до наступних зустрічей… Ми хочемо, щоб війна між Україною та Росією якомога швидше справедливо та остаточно закінчилася", – заявив Фідан.

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