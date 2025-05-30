Глава МИД Турции в Киеве спрогнозировал, что война приближается к "переломному моменту"
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве в пятницу после встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой заявил, что война России против Украины приближается к переломному моменту.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"
Прямая речь Фидана: "Мы приближаемся к переломному моменту в войне. Как отмечалось в начале переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая, перед нами два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо достигнем прочного мира в течение этого года".
Детали: По его словам, переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, которые прошли в мае, добавили новое измерение дипломатическим инструментам.
Также Турция считает обмен пленными после стамбульской встречи признаком того, что переговоры могут привести к конкретным результатам.
Министр также отметил, что Россия заявила о готовности продолжить переговоры 2 июня, и сейчас обмен мнениями о проведении следующей встречи происходит в Киеве.
"Мы считаем, что проведение следующего раунда возможно на основе принципиального решения, принятого сторонами в Стамбуле... Мы готовы к следующим встречам... Мы хотим, чтобы война между Украиной и Россией как можно скорее справедливо и окончательно закончилась", – заявил Фидан.
Что предшествовало:
- Ранее в МИД Украины сообщили, что Фидан рассказал в Киеве о результатах его визита в Москву.
- Глава МИД Турции находился с двухдневным визитом в Москве в начале этой недели, где встретился с лидером России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским.
- В четверг, 29 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину не "закрывать двери" для диалога накануне вероятной встречи между представителями обеих стран в понедельник в Стамбуле.