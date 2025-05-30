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Глава МИД Турции в Киеве спрогнозировал, что война приближается к "переломному моменту"

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 30 мая 2025, 14:13
Глава МИД Турции в Киеве спрогнозировал, что война приближается к переломному моменту
Андрей Сибига, Хакан Фидан в Киеве, фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве в пятницу после встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой заявил, что война России против Украины приближается к переломному моменту.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Прямая речь Фидана: "Мы приближаемся к переломному моменту в войне. Как отмечалось в начале переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая, перед нами два пути: либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо достигнем прочного мира в течение этого года".

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Детали: По его словам, переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле, которые прошли в мае, добавили новое измерение дипломатическим инструментам.

Также Турция считает обмен пленными после стамбульской встречи признаком того, что переговоры могут привести к конкретным результатам.

Министр также отметил, что Россия заявила о готовности продолжить переговоры 2 июня, и сейчас обмен мнениями о проведении следующей встречи происходит в Киеве.

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"Мы считаем, что проведение следующего раунда возможно на основе принципиального решения, принятого сторонами в Стамбуле... Мы готовы к следующим встречам... Мы хотим, чтобы война между Украиной и Россией как можно скорее справедливо и окончательно закончилась", – заявил Фидан.

Что предшествовало:

ТурцияУкраинароссийско-украинская война
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