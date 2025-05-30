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В Україні вважають, що НАТО не дасть Росії гарантій про нерозширення

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 30 травня 2025, 16:43
В Україні вважають, що НАТО не дасть Росії гарантій про нерозширення
Фото ілюстративне - Getty Images

Голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що в Альянсі не ухвалюватимуть жодних офіційних рішень щодо нерозширення, чого вимагає Росія.

Джерело: "Європейська правда", Чернєв в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Чернєв висловився після того, як спецпосланець президента США Кіт Келлог в інтерв’ю ABC News заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

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"Дуже малоймовірно, що заява Келлога матиме якісь наслідки та вплине на перебіг мирного процесу. Адже, наскільки зрозуміло з його висловлювань, США готові дати Росії усні обіцянки, що не матимуть юридично зобов'язувальної сили", – зауважив Чернєв.

За словами депутата, Кремль завжди наголошував на тому, що йому потрібні письмові гарантії у вигляді офіційних міжнародних юридично зобов'язувальних документів. Однак, переконаний Чернєв, такі гарантії йому ніхто не дасть.

Прийняття такого рішення, зауважив нардеп, суперечило б Статуту НАТО та рішенням попередніх самітів.

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"По-друге, це означало б офіційне визнання права вето Росії на прийняття рішень Альянсом. По-третє, таке рішення не могло б бути прийняте самим НАТО через позицію багатьох країн, що беззастережно нас підтримують на шляху вступу. Тому жодних офіційних рішень НАТО з цього приводу прийнято не буде", – впевнений Чернєв.

Він зазначив, що Володимир Путін може задовольнитися усними гарантіями та обіцянками лише у випадку, якщо йому вкрай буде потрібно отримати перепочинок на кілька років, щоб накопичити сили для повторної війни.

Як повідомлялось, Кремль зрадів заяві спецпосланця президента США у питаннях України Кіта Келлога про те, що Сполучені Штати готові обговорити нерозширення НАТО, на чому наполягає РФ.

НАТОУкраїнаросійсько-українська війнаРосія
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