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В Украине считают, что НАТО не даст России гарантий о нерасширении

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 30 мая 2025, 16:43
В Украине считают, что НАТО не даст России гарантий о нерасширении
Фото иллюстративное - Getty Images

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что в Альянсе не будут принимать никаких официальных решений о нерасширении, чего требует Россия.

Источник: "Европейская правда", Чернев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Чернев высказался после того, как спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью ABC News заявил, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России относительно расширения НАТО и готовы обсуждать это.

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"Очень маловероятно, что заявление Келлога будет иметь какие-то последствия и повлияет на ход мирного процесса. Ведь, насколько ясно из его высказываний, США готовы дать России устные обещания, которые не будут иметь юридически обязывающей силы", – отметил Чернев.

По словам депутата, Кремль всегда подчеркивал, что ему нужны письменные гарантии в виде официальных международных юридически обязывающих документов. Однако, убежден Чернев, такие гарантии ему никто не даст.

Принятие такого решения, отметил нардеп, противоречило бы Уставу НАТО и решениям предыдущих саммитов.

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"Во-вторых, это означало бы официальное признание права вето России на принятие решений Альянсом. В-третьих, такое решение не могло бы быть принято самим НАТО из-за позиции многих стран, которые безоговорочно нас поддерживают на пути вступления. Поэтому никаких официальных решений НАТО по этому поводу принято не будет", – уверен Чернев.

Он отметил, что Владимир Путин может удовлетвориться устными гарантиями и обещаниями только в случае, если ему крайне потребуется получить передышку на несколько лет, чтобы накопить силы для повторной войны.

Как сообщалось, Кремль обрадовался заявлению спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога о том, что Соединенные Штаты готовы обсудить нерасширение НАТО, на чем настаивает РФ.

НАТОУкраинароссийско-украинская войнаРосcия
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