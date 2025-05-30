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Сирський доручив провести службове розслідування щодо блокування автівки ТЦК у Кам'янці-Подільському

Тетяна ОлійникП'ятниця, 30 травня 2025, 18:26
Сирський доручив провести службове розслідування щодо блокування автівки ТЦК у Кам'янці-Подільському
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У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 29 травня сотня людей заблокувала службовий автомобіль мобільної групи оповіщення ТЦК, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав завдання військовій службі правопорядку провести службове розслідування.

Джерело: військова служба правопорядку ЗСУ, Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, відео із соцмереж

Деталі: Як повідомили в Хмельницькому ТЦК, група громадян чисельністю близько 100 осіб заблокувала службовий автомобіль групи мобільного оповіщення.

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Дослівно ТЦК: "За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ".

Деталі: У військовій службі правопорядку повідомили, що такі дії "можуть кваліфікуватися, як перешкоджання законній діяльності представників ТЦК та СП".

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Дослівно: "В ході інциденту травмування отримали військовослужбовці Збройних Сил України та цивільні особи, пошкоджено службовий транспортний засіб.

З метою встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних Сил України провести службове розслідування".

СирськийТЦКмобілізаціяХмельниччина
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