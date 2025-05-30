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Сырский поручил провести служебное расследование по поводу блокировки автомобиля ТЦК в Каменце-Подольском

Татьяна ОлейникПятница, 30 мая 2025, 18:26
Сырский поручил провести служебное расследование по поводу блокировки автомобиля ТЦК в Каменце-Подольском
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В Каменце-Подольском Хмельницкой области 29 мая сотня людей заблокировала служебный автомобиль мобильной группы оповещения ТЦК, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал задание военной службе правопорядка провести служебное расследование.

Источник: военная служба правопорядка ВСУ, Хмельницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, видео из соцсетей

Детали: Как сообщили в Хмельницком ТЦК, группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения.

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Дословно ТЦК: "По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ".

Детали: В военной службе правопорядка сообщили, что такие действия "могут квалифицироваться как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП".

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Дословно: "В ходе инцидента травмы получили военнослужащие Вооруженных Сил Украины и гражданские лица, повреждено служебное транспортное средство.

С целью установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины провести служебное расследование".

СырскийТЦКмобилизацияХмельнитчина
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