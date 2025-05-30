Трамп обрав нового головнокомандувача військ НАТО в Європі – ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп визначився з кандидатурою на пост верховного головнокомандувача Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, чим дав зрозуміти, що США поки остаточно не відходять від питань європейської безпеки. Цю посаду традиційно обіймає американський генерал.

Джерело: Reuters із посиланням на пʼять незалежних джерел, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Reuters, Трамп особисто повідомив про рішення призначити командувача силами НАТО в Європі генеральному секретарю Марку Рютте. Офіційне оголошення очікується найближчими днями.

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Джерела агентства кажуть, що наступним кандидатом від США на посади Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) та Командування Збройних сил США в Європі (EUCOM) є генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич.

Посаду SACEUR, який контролює всі операції НАТО в Європі, з моменту її створення після Другої світової війни обіймав американський генерал. Нині це генерал Крістофер Каволі, призначений у липні 2022 року.

Рішення Трампа, ймовірно, стане тимчасовим полегшенням для європейських союзників по НАТО на тлі побоювань про швидкий відхід США від безпеки в Європі.

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Раніше стало відомо, що адміністрація президента США обговорювала можливе скорочення військової присутності в Європі, де сьогодні дислокується близько 80 тисяч американських військовослужбовців.

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