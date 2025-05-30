Трамп решил, кого назначить главнокомандующим войсками НАТО в Европе – СМИ

Американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, чем дал понять, что США пока окончательно не отходят от вопросов европейской безопасности. Эту должность традиционно занимает американский генерал.

Источник: Reuters со ссылкой на пять независимых источников, пишет "Европейская правда"

Детали: По информации Reuters, Трамп лично сообщил о решении назначить командующим силами НАТО в Европе генеральному секретарю Марку Рютте. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

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Источники агентства говорят, что следующим кандидатом от США на должности Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR) и Командования Вооруженных сил США в Европе (EUCOM) является генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич.

Должность SACEUR, который контролирует все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал. Сейчас это генерал Кристофер Каволи, назначенный в июле 2022 года.

Решение Трампа, вероятно, станет временным облегчением для европейских союзников по НАТО на фоне опасений о скором уходе США от безопасности в Европе.

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Ранее стало известно, что администрация президента США обсуждала возможное сокращение военного присутствия в Европе, где сегодня дислоцируется около 80 тысяч американских военнослужащих.

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