До Зеленського завітали сенатори США, які готують "розгромні" санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський прийняв у своєму офісі американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, які є співавторами законопроєкту про масштабні санкції проти РФ.

Джерело: повідомлення Зеленського на Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Сенатори від Республіканської та Демократичної партій прибули до Києва з неоголошеним візитом і зустрілись із Зеленським, випливає з допису глави держави.

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За його словами, "Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько", тому на неї потрібно чинити додатковий тиск.

"І я вдячний за ініціативу – двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру", – перелічив президент.

Зеленський окремо подякував сенаторам за "міцну двопартійну підтримку" і висловив сподівання на "реальну залученість Америки на всіх етапах перемовин".

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Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Дякую, що ви в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного й тривалого миру.



Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько:… pic.twitter.com/FgLRxCIWvG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2025

Нагадаємо, сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.

Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.

За даними WSJ, президент США Дональд Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.