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Зеленского посетили сенаторы США, которые готовят "разгромные" санкции против России

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 30 мая 2025, 20:46
Зеленского посетили сенаторы США, которые готовят разгромные санкции против России
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский принял в своем офисе американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, которые являются соавторами законопроекта о масштабных санкциях против РФ.

Источник: сообщение Зеленского на Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Сенаторы от Республиканской и Демократической партий прибыли в Киев с неофициальным визитом и встретились с Зеленским, следует из сообщения главы государства.

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По его словам, "Россия пытается сделать из дипломатии посмешище", поэтому на нее нужно оказывать дополнительное давление.

"И я благодарен за инициативу – двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора. Обсудили это и другие рычаги, которые можем применить, чтобы заставить Россию к миру", – перечислил президент.

Зеленский отдельно поблагодарил сенаторов за "прочную двухпартийную поддержку" и выразил надежду на "реальную вовлеченность Америки на всех этапах переговоров".

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Напомним, сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.

Законопроект предусматривает введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Сенаторы регулярно обнародуют угрозы ударить по РФ санкциями, которые назвали "разгромными", но до реализации дело не дошло.

По данным WSJ, президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.

ЗеленскийСШАсанкцииРосcия
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