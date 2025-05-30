Генштаб: 38 разів атакував противник на Покровському напрямку від початку доби

Від початку доби 30 травня на фронті відбулось 149 бойових зіткнень, з них 38 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 149 бойових зіткнень. Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 107 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1384 дронів-камікадзе та здійснили 4355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Стариці та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім наступальних дій на позиції наших оборонців в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку наші оборонці відбивали 11 ворожих атак в бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районі Торецька та в напрямках Диліївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Новосілка, Зелене Поле.

Чотири рази атакував агресор на Оріхівському напрямку, окупанти намагались просунутися в напрямках Новоданилівки та в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів чотири безрезультатні атаки.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 28 атак російських загарбників, два боєзіткнення досі тривають.