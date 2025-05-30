Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: 38 раз атаковал противник на Покровском направлении с начала суток

Татьяна ОлейникПятница, 30 мая 2025, 23:33
Генштаб: 38 раз атаковал противник на Покровском направлении с начала суток
Фото - 23 отдельная механизированная бригада

С начала суток 30 мая на фронте состоялось 149 боевых столкновений, из них 38 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала этих суток произошло 149 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 107 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1384 дронов-камикадзе и совершили 4355 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Волчанска, Старицы и Каменки.

На Купянском направлении противник совершил семь наступательных действий на позиции наших защитников в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Карповки.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении наши защитники отражали 11 вражеских атак в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районе Торецка и в направлениях Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляровка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Шевченко, Новополь, Новоселка, Зеленое Поле.

Четыре раза атаковал агрессор на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и в районе Степного.

На Приднепровском направлении враг провел четыре безрезультатные атаки.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 28 атак российских захватчиков, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео"Самый неадекватный субъект в мире": Зеленский снова упрекнул РФ за отсутствие "меморандума"
Путину на вертолете устроили постановочную "атаку дронов" – СМИ
фото, обновленоГБР задержало Емельянова на выходе из Печерского суда, который выпустил его из-под стражи
фотоЗеленский: Россия делает все, чтобы следующая встреча была безрезультатной
Правительство разрешило бронировать 100% работников предприятий критических для нужд армии
Новые лимиты на переводы и платная услуга в "Дії": что изменится в Украине с 1 июня
Все новости...
Генштаб
Генштаб: С начала суток на фронте произошло 119 столкновений
Генштаб: Украинские защитники отбили 197 атак врага, из них 52 на Покровском направлении
Генштаб: На Курщине за сутки состоялось 29 боев
Последние новости
02:10
Трамп удвоит пошлины на импорт стали до 50%
01:51
хоккейМетка легендарного чеха: 45-й год подряд в финале Кубка Стэнли будет играть одноклубник Ягра
01:18
Россия отправила на обмен украинских заключенных, которых должна была депортировать – СМИ
00:26
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС "близки к соглашению" о прекращении огня в Газе
23:53
В Финляндии завершили расследование в отношении танкера, подозреваемого в повреждении кабелей
23:53
футболСтабильный Миколенко, стремительное падение Мудрика: Transfermarkt обновил стоимость украинских легионеров АПЛ
23:36
теннисСвитолина в непростом матче добыла путевку в четвертый круг Ролан Гаррос
23:33
Генштаб: 38 раз атаковал противник на Покровском направлении с начала суток
23:14
Новости экономики 30 мая: изменения в бронировании, новые лимиты карточных переводов
22:56
Трамп "очень разочарован" российскими ударами по Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: