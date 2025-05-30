Генштаб: 38 раз атаковал противник на Покровском направлении с начала суток

С начала суток 30 мая на фронте состоялось 149 боевых столкновений, из них 38 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала этих суток произошло 149 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применив две ракеты и 107 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1384 дронов-камикадзе и совершили 4355 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника вблизи Волчанска, Старицы и Каменки.

На Купянском направлении противник совершил семь наступательных действий на позиции наших защитников в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Карповки.

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На Северском направлении наши защитники отражали 11 вражеских атак в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районе Торецка и в направлениях Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергиевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляровка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 21 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Шевченко, Новополь, Новоселка, Зеленое Поле.

Четыре раза атаковал агрессор на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и в районе Степного.

На Приднепровском направлении враг провел четыре безрезультатные атаки.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 28 атак российских захватчиков, два боестолкновения до сих пор продолжаются.