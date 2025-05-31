ГУР: Кремль запускає цифровий рубль, щоб контролювати росіян

Головне управління розвідки повідомило про "черговий крок злочинного режиму в Москві, спрямований на посилення тотального контролю над власним населенням" - запровадження цифрового рубля.

Джерело: ГУР, "Медуза"

Деталі: За даними розвідників, уже з початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в "цифрових рублях".

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ГУР очікує, що держава-агресор повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну операцію, а витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів.

Також, за аналізом розвідки, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи.

Російське видання "Медуза" пише, що цифровий рубль - це нова форма російської валюти нарівні з готівкою і безготівковими рублями.

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Кожному цифровому рублю у РФ присвоять унікальний код (це як серія і номер у банкнот). Зберігатися електронні гроші будуть в електронних гаманцях, відкритих на спеціально розробленій платформі Центробанку.

Росіяни кажуть, нібито цифровий рубль має багато переваг. Зокрема, якщо банк збанкротує, людина не втратить свої гроші. Також цифровий рубль нібито значно здешевить грошові перекази, менше комісія для бізнесу тощо.