ГУР сообщил о новом "шаге к тотальному контролю" россиян – цифровой рубль

Главное управление разведки сообщило об "очередном шаге преступного режима в Москве, направленном на усиление тотального контроля над собственным населением" - введение цифрового рубля.

Источник: ГУР, "Медуза"

Детали: По данным разведчиков, уже с начала 2026 года российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".

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ГУР ожидает, что государство-агрессор будет полностью контролировать оборот виртуального рубля: отслеживать каждую операцию, а расходы цифровых рублей смогут ограничивать по месту жительства гражданина или типу товаров.

Также, по анализу разведки, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы.

Российское издание "Медуза" пишет, что цифровой рубль - это новая форма российской валюты наравне с наличными и безналичными рублями.

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Каждому цифровому рублю в РФ присвоят уникальный код (это как серия и номер у банкнот). Храниться электронные деньги будут в электронных кошельках, открытых на специально разработанной платформе Центробанка.

Россияне говорят, якобы цифровой рубль имеет много преимуществ. В частности, если банк обанкротится, человек не потеряет свои деньги. Также цифровой рубль якобы значительно удешевит денежные переводы, меньше комиссия для бизнеса и тому подобное.