У Польщі з 1 червня змінюються міграційні правила

У Польщі з 1 червня набувають чинності нові положення, які посилюють правила доступу іноземців до польського ринку праці, університетів та візової системи.

Джерела: RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: Як підкреслює польський уряд, це ще один крок до відновлення контролю над міграцією та підвищення безпеки громадян.

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Поправка є частиною реалізації Міграційної стратегії, прийнятої Радою міністрів у жовтні 2024 року. Метою нових правил є:

зменшення зловживань,

підвищення прозорості процедур,

посилення нагляду за процесами легалізації перебування та працевлаштування іноземців у Польщі.

Дослівно з комюніке на сайті уряду: "Ми впроваджуємо конкретні рішення, які протидіють використанню міграційної системи всупереч її призначенню. Ми прагнемо, щоб міграція до Польщі була легальною, безпечною і служила інтересам держави".

Деталі: Нові правила покликані покласти край використанню польської візової системи для обходу закону.

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Кожен кандидат на навчання в Польщі повинен буде продемонструвати знання мови викладання на рівні не нижче B2. Університети будуть зобов'язані інформувати відповідне консульство, якщо студент не зможе навчатися.

Крім того, університети будуть зобов'язані перевірити кваліфікацію кандидата, а Національне агентство академічних обмінів (NAWA) підтвердить, чи склав кандидат іспит на атестат зрілості.

Пряма мова прем'єр-міністра: "Ми відкриті для всіх з усього світу, хто хоче навчатися в польських університетах, але ми вводимо вимоги, які не дозволять організаторам нелегальної імміграції скористатися цим".

Деталі: Також запроваджується обмеження на кількість іноземців, прийнятих на навчання, щоб усунути так званих "фіктивних студентів", які використовують університети лише як спосіб обійти візові процедури та працевлаштуватися.

Передісторія: