В Польше с 1 июня изменяются миграционные правила

С 1 июня в Польше вступают в силу новые положения, которые ужесточают правила доступа иностранцев к польскому рынку труда, университетам и визовой системе.

Источники: RMF FM, "Европейская правда"

Детали: Как подчеркивает польское правительство, это еще один шаг к восстановлению контроля над миграцией и повышению безопасности граждан.

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Поправка является частью реализации Миграционной стратегии, принятой Советом министров в октябре 2024 года. Целями новых правил являются:

сокращение злоупотреблений,

повышение прозрачности процедур,

усиление надзора за процессами легализации пребывания и трудоустройства иностранцев в Польше.

Дословно из коммюнике на сайте правительства: "Мы внедряем конкретные решения, которые противодействуют использованию миграционной системы вопреки её назначению. Мы стремимся к тому, чтобы миграция в Польшу была легальной, безопасной и служила интересам государства."

Детали: Новые правила направлены на прекращение использования польской визовой системы для обхода законодательства.

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Каждый кандидат на обучение в Польше должен будет продемонстрировать знание языка преподавания на уровне не ниже B2. Университеты будут обязаны информировать соответствующее консульство, если студент не приступит к обучению.

Кроме того, университеты должны будут проверять квалификацию кандидата, а Национальное агентство академических обменов (NAWA) подтвердит, сдал ли кандидат экзамен на аттестат зрелости.

Прямая речь премьер-министра: "Мы открыты для всех со всего мира, кто хочет учиться в польских университетах, но вводим требования, которые не позволят организаторам нелегальной иммиграции этим воспользоваться."

Детали: Также вводится ограничение на количество иностранцев, принятых на обучение, чтобы исключить так называемых "фиктивных студентов", которые используют университеты исключительно как способ обойти визовые процедуры и трудоустроиться.

Предыстория: