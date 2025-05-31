В Польше с 1 июня изменяются миграционные правила
С 1 июня в Польше вступают в силу новые положения, которые ужесточают правила доступа иностранцев к польскому рынку труда, университетам и визовой системе.
Источники: RMF FM, "Европейская правда"
Детали: Как подчеркивает польское правительство, это еще один шаг к восстановлению контроля над миграцией и повышению безопасности граждан.
Поправка является частью реализации Миграционной стратегии, принятой Советом министров в октябре 2024 года. Целями новых правил являются:
- сокращение злоупотреблений,
- повышение прозрачности процедур,
- усиление надзора за процессами легализации пребывания и трудоустройства иностранцев в Польше.
Дословно из коммюнике на сайте правительства: "Мы внедряем конкретные решения, которые противодействуют использованию миграционной системы вопреки её назначению. Мы стремимся к тому, чтобы миграция в Польшу была легальной, безопасной и служила интересам государства."
Детали: Новые правила направлены на прекращение использования польской визовой системы для обхода законодательства.
Каждый кандидат на обучение в Польше должен будет продемонстрировать знание языка преподавания на уровне не ниже B2. Университеты будут обязаны информировать соответствующее консульство, если студент не приступит к обучению.
Кроме того, университеты должны будут проверять квалификацию кандидата, а Национальное агентство академических обменов (NAWA) подтвердит, сдал ли кандидат экзамен на аттестат зрелости.
Прямая речь премьер-министра: "Мы открыты для всех со всего мира, кто хочет учиться в польских университетах, но вводим требования, которые не позволят организаторам нелегальной иммиграции этим воспользоваться."
Детали: Также вводится ограничение на количество иностранцев, принятых на обучение, чтобы исключить так называемых "фиктивных студентов", которые используют университеты исключительно как способ обойти визовые процедуры и трудоустроиться.
Предыстория:
- 21 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что допускает закрытие границы, если Германия будет возвращать в Польшу просителей убежища.