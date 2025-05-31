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У ЄС заявили про припинення євроінтеграції Грузії через "закон про іноагентів"

Марія Ємець, Українська правдаСубота, 31 травня 2025, 15:52
У ЄС заявили про припинення євроінтеграції Грузії через закон про іноагентів
Getty Images

Європейський Союз рішуче засудив ухвалення в Грузії так званого "закону про іноземних агентів", назвавши його серйозним ударом по демократії країни.

Джерела: Заява Високої представниці ЄС Кайї Каллас та єврокомісарки Марти Кос, "Європейська правда"

Деталі: Посадовиці зазначили, що закон про реєстрацію "іноземних агентів" є черговим проявом демократичного відкату у Грузії, на додачу до нещодавніх закону про мовлення та про грантові обмеження. 

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Дослівно: "Ці репресивні заходи загрожують самому виживанню демократичних засад у Грузії та майбутньому її громадян у вільному і відкритому суспліьстві. У висновках від червня і жовтня 2024 року Європейська рада зазначила, що такий розвиток подій ставить під загрозу європейський шлях Грузії. Процес вступу де-факто зупинився".

Деталі: Від імені ЄС Каллас і Кос закликали владу Грузії поважати прагнення громадян Грузії до демократичного європейського майбутнього, а також закликали звільнити несправедливо затриманих журналістів, активістів і опозиційних лідерів.

Дослівно: "ЄС готовий розглянути повернення Грузії на шлях до вступу у ЄС, якщо влада зробить переконливі кроки, що зупинять відкат демократії. Відповідальність за це – виключно на грузинській владі".

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Що цьому передувало:

ГрузіяЄСєвроінтеграція
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