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В ЕС заявили о приостановке евроинтеграции Грузии из-за "закона об иноагентах"

Мария Емец, Украинская правдаСуббота, 31 мая 2025, 15:52
В ЕС заявили о приостановке евроинтеграции Грузии из-за закона об иноагентах
Getty Images

Европейский Союз решительно осудил принятие в Грузии так называемого "закона об иностранных агентах", назвав его серьёзным ударом по демократии в стране.

Источники: заявление высокого представителя ЕС Кайи Каллас и еврокомиссара Марты Кос, "Европейская правда"

Детали: Чиновницы отметили, что закон о регистрации "иностранных агентов" стал очередным проявлением отката от демократии в Грузии — наряду с недавними законами о вещании и ограничениях на гранты.

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Дословно: "Эти репрессивные меры угрожают самому выживанию демократических основ в Грузии и будущему её граждан в свободном и открытом обществе. В выводах от июня и октября 2024 года Европейский совет отметил, что такое развитие событий ставит под угрозу европейский путь Грузии. Процесс вступления де-факто остановлен".

Детали: От имени ЕС Каллас и Кос призвали власти Грузии уважать стремление граждан к демократическому европейскому будущему, а также потребовали освободить несправедливо задержанных журналистов, активистов и оппозиционных лидеров.

Дословно: "ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь вступления в Союз, если власти предпримут убедительные шаги для остановки демократического отката. Ответственность за это — исключительно на грузинском правительстве".

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Что этому предшествовало:

  • В Грузии с 31 мая вступил в силу закон "об иноагентах", который власти называют аналогом американского закона FARA.

ГрузияЕСевроинтеграция
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