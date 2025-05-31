У Житомирі чоловік кинув гранату в людей біля магазину і втік: 6 постраждалих

У Житомирі пізно ввечері 30 травня чоловік кинув гранату в групу людей, внаслідок чого було госпіталізовано 6 осіб, поліція розслідує замах на вбивство двох або більше осіб.

Джерело: поліція Житомирської області

місце вибуху в Житомирі, фото поліції

Деталі: 30 травня близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру.

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Дослівно: "У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські попередньо встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події.

Внаслідок вибуху шестеро жителів м. Житомира віком від 22 до 42 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані".

Деталі: Слідчі слідчого управління ГУНП області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).