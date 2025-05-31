В Житомире мужчина бросил гранату в людей возле магазина и скрылся: 6 пострадавших

В Житомире поздно вечером 30 мая мужчина бросил гранату в группу людей, в результате чего было госпитализировано 6 человек, полиция расследует покушение на убийство двух или более лиц.

Источник: полиция Житомирской области

место взрыва в Житомире, фото полиции

Детали: 30 мая около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом на проспекте Мира.

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Дословно: "В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские предварительно установили, что неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и скрылся с места происшествия.

В результате взрыва шесть жителей г. Житомира в возрасте от 22 до 42 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы".

Детали: Следователи следственного управления ГУНП области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).