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Повінь у Нігерії забрала життя понад 150 людей

Катерина ТищенкоСубота, 31 травня 2025, 16:27
Повінь у Нігерії забрала життя понад 150 людей
повінь у Нігерії, фото Anadolu via Getty Images

Повінь у Нігерії, що сталася цього тижня, забрала життя 151 людини і змусила кілька тисяч людей покинути свої домівки.

Джерело: Reuters із посиланням на представник служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Директор з інформації Агентства з надзвичайних ситуацій штату Нігер Ібрагім Ауду Хусаїні надав нові дані про кількість загиблих, яка у п'ятницю становила 117 осіб.

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Він додав, що постраждало понад 500 домогосподарств, а понад 3000 людей були вимушені покинути свої домівки.

Повінь у центральному місті Моква в штаті Нігер сталася в середу вночі і тривала до четверга вранці. Через кілька днів рятувальники все ще розбирали бруд і уламки в пошуках тіл.

Нігерія схильна до повеней під час сезону дощів, який розпочався в квітні.

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У 2022 році найгірша хвиля повеней в країні за останні більше ніж десять років забрала життя понад 600 людей, змусила переселитися близько 1,4 мільйона і знищила 440 000 гектарів сільськогосподарських угідь.

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