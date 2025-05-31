Повінь у Нігерії забрала життя понад 150 людей
Повінь у Нігерії, що сталася цього тижня, забрала життя 151 людини і змусила кілька тисяч людей покинути свої домівки.
Джерело: Reuters із посиланням на представник служби з надзвичайних ситуацій
Деталі: Директор з інформації Агентства з надзвичайних ситуацій штату Нігер Ібрагім Ауду Хусаїні надав нові дані про кількість загиблих, яка у п'ятницю становила 117 осіб.
Він додав, що постраждало понад 500 домогосподарств, а понад 3000 людей були вимушені покинути свої домівки.
Повінь у центральному місті Моква в штаті Нігер сталася в середу вночі і тривала до четверга вранці. Через кілька днів рятувальники все ще розбирали бруд і уламки в пошуках тіл.
Нігерія схильна до повеней під час сезону дощів, який розпочався в квітні.
У 2022 році найгірша хвиля повеней в країні за останні більше ніж десять років забрала життя понад 600 людей, змусила переселитися близько 1,4 мільйона і знищила 440 000 гектарів сільськогосподарських угідь.