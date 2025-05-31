Наводнение в Нигерии унесло жизни более 150 человек

Наводнение в Нигерии, произошедшее на этой неделе, унесло жизни 151 человека и вынудило несколько тысяч человек покинуть свои дома.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: Директор по информации Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагим Ауду Хусаини предоставил новые данные о количестве погибших, которое в пятницу составляло 117 человек.

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Он добавил, что пострадало более 500 домохозяйств, а более 3000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнение в центральном городе Моква в штате Нигер произошло в среду ночью и продолжалось до четверга утром. Через несколько дней спасатели все еще разбирали грязь и обломки в поисках тел.

Нигерия подвержена наводнениям во время сезона дождей, который начался в апреле.

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В 2022 году худшая волна наводнений в стране за последние более чем десять лет унесла жизни более 600 человек, вынудила переселиться около 1,4 миллиона и уничтожила 440 000 гектаров сельскохозяйственных угодий.