У перший день літа Україну прогріє до 27°
Субота, 31 травня 2025, 17:14
У неділю 1 червня в Україні очікується тепла погода, температура вдень до 27°, у низці регіонів пройдуть дощі.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: У південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.
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Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.
У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
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Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.