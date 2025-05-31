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У перший день літа Україну прогріє до 27°

Катерина ТищенкоСубота, 31 травня 2025, 17:14
У перший день літа Україну прогріє до 27°
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 1 червня в Україні очікується тепла погода, температура вдень до 27°, у низці регіонів пройдуть дощі.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: У південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями в центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

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Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

погода
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