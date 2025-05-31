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В первый день лета Украину прогреет до 27°

Катерина ТищенкоСуббота, 31 мая 2025, 17:14
В первый день лета Украину прогреет до 27°
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье, 1 июня, в Украине ожидается теплая погода, температура днем до 27°, в ряде регионов пройдут дожди.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В юго-восточной части, днем и на Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, кое-где грозы; на остальной территории без осадков.

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Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 15-20°.

В Киеве и области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура по области ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°.

погода
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