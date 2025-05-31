На "Книжковому Арсеналі" вилучили вогнепальну зброю, 12 боєприпасів і 74 газових балончики – УДО

Володимир та Олена Зеленські на "Книжковому Арсеналі" 30 травня, фото ОП

На цьогорічному фестивалі "Книжковий Арсенал" було вилучено одну одиницю вогнепальної зброї, 12 боєприпасів, 74 газових балончики і 127 одиниць ріжучих та колючих предметів.

Джерело: Управління державної охорони України

Деталі: В УДО пояснили, що проведення охоронних заходів передбачає організацію режимної території та проведення контролю відвідувачів на безпеку з подальшим вилученням заборонених предметів.

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Там зазначили, що чим більш масовим є захід, тим більше ризиків для державних діячів, безпеку яких потрібно забезпечити.

Дослівно: "Одним з обовʼязкових елементів охоронних заходів є режимні обмеження, а саме:

обмеження доступу людей та транспорту;

проведення перевірки документів і речей;

вилучення заборонених предметів (зброї, вибухонебезпечних речовин, лазерних пристроїв тощо).

Так, наприклад, лише на цьогорічному фестивалі "Книжковий Арсенал" було вилучено: вогнепальна зброя – 1 од., ріжучі та колючі предмети – 127 од., газові балончики – 74 од., боєприпаси – 12 од.

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Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч з ними".

Довідково: ХIІI Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" проходить у будівлі Старого Арсеналу в Києві з 29 травня по 1 червня.

Фестиваль уже відвідали президент Володимир Зеленський з дружиною та прем'єр Денис Шмигаль.

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