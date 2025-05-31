На "Книжном Арсенале" изъяли огнестрельное оружие, 12 боеприпасов и 74 газовых баллончика – УГО

Владимир и Елена Зеленские на "Книжном Арсенале" 30 мая, фото ОП

На фестивале "Книжный Арсенал" в этом году были изъяты одна единица огнестрельного оружия, 12 боеприпасов, 74 газовых баллончика и 127 единиц режущих и колющих предметов.

Источник: Управление государственной охраны Украины

Детали: В УГО пояснили, что проведение охранных мероприятий предусматривает организацию режимной территории и проведение контроля посетителей на безопасность с последующим изъятием запрещенных предметов.

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Там отметили, что чем более массовым является мероприятие, тем больше рисков для государственных деятелей, безопасность которых необходимо обеспечить.

Дословно: "Одним из обязательных элементов охранных мероприятий являются режимные ограничения, а именно:

ограничение доступа людей и транспорта;

проведение проверки документов и вещей;

изъятие запрещенных предметов (оружия, взрывоопасных веществ, лазерных устройств и т. п.).

Так, например, только на фестивале "Книжный Арсенал" в этом году было изъято: огнестрельное оружие – 1 ед., режущие и колющие предметы – 127 ед., газовые баллончики – 74 ед., боеприпасы – 12 ед.

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Все эти предметы представляют опасность не только для высокопоставленных лиц нашего государства, но и для тех, кто находится рядом с ними".

Справочно: XIII Международный фестиваль "Книжный Арсенал" проходит в здании Старого Арсенала в Киеве с 29 мая по 1 июня.

Фестиваль уже посетили президент Владимир Зеленский с супругой и премьер Денис Шмыгаль.

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