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Колишній держсекретар Помпео: США зробили недостатньо, щоб зупинити війну в 2014-му

Уляна Кричковська, Українська правдаСубота, 31 травня 2025, 18:31
Колишній держсекретар Помпео: США зробили недостатньо, щоб зупинити війну в 2014-му
Колишній державний секретар США Майк Помпео / Getty Images

Колишній державний секретар США Майк Помпео вважає, що Сполучені Штати Америки зробили недостатньо для того, щоб зупинити війну Росії та відновити мир в Україні у 2014 році. 

Джерело: Заява Майка Помпео під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі, передає кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: За його словами, попри всі намагання, представникам США так і не вдалося завадити планам очільника Кремля Володимира Путіна та запобігти повномасштабному російському вторгненню у 2022 році.

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Пряма мова Помпео: "Мені шкода, що не було зроблено більше у 2014 році, що не було зроблено більше у 2022-му, що ми втратили стримування. А тепер наше завдання – повернути все до стабільності. Я був дотичний до Мінських переговорів ... ми вже багато разів сиділи за тим столом (переговорів – Ред.), і не було "молота", не було важелів впливу".

Деталі: Помпео визнав, що тоді був "інший час" й агресія Росії була "не така масована", проте він звернув увагу на тодішні документи.

Пряма мова Помпео: "Якщо подивитися на документи, що обговорювались під час Мінських переговорів, я впевнений – вони майже ідентичні тим, про що говорять зараз. І це має нагадати всім нам: коли Путін на мить відкладає зброю – не можна повертатися до російського газу. Коли він відкладає зброю – не можна жити так, як раніше".

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Деталі: Також він запевнив, що США не зможуть дозволити собі покинути Україну в боротьбі з російською агресією.

Пряма мова Помпео: "Щодо глибшого питання – чи вважається Україна "пішаком" – я так не думаю. Не вважаю, що хтось так мислить: "пожертвуємо нею – і отримаємо мир".

Деталі: Він звернув увагу, на те, що багато членів Республіканської партії "висловлювали думки, які суперечать глибоким національним інтересам Америки щодо цього питання".

Передісторія:

  • У той час, коли Помпео обіймав посаду держсекретаря США, 25 липня 2018 року була ухвалена і оприлюднена "Кримська декларація", через 10 днів після офіційної зустрічі Трампа (за його першого президентського терміну) і Путіна в Гельсінкі. У тому документі йшлося, що "Росія шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої".
  • Водночас, коли Трамп повернувся до влади у 2025 році – неодноразово з’являлися контроверсійні заяви щодо Криму. Зокрема у квітні ЗМІ писали, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом.
  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не визнає російської окупації Криму, а Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

СШАросійсько-українська війна
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