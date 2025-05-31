Колишній держсекретар Помпео: США зробили недостатньо, щоб зупинити війну в 2014-му

Колишній державний секретар США Майк Помпео вважає, що Сполучені Штати Америки зробили недостатньо для того, щоб зупинити війну Росії та відновити мир в Україні у 2014 році.

Джерело: Заява Майка Помпео під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі, передає кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: За його словами, попри всі намагання, представникам США так і не вдалося завадити планам очільника Кремля Володимира Путіна та запобігти повномасштабному російському вторгненню у 2022 році.

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Пряма мова Помпео: "Мені шкода, що не було зроблено більше у 2014 році, що не було зроблено більше у 2022-му, що ми втратили стримування. А тепер наше завдання – повернути все до стабільності. Я був дотичний до Мінських переговорів ... ми вже багато разів сиділи за тим столом (переговорів – Ред.), і не було "молота", не було важелів впливу".

Деталі: Помпео визнав, що тоді був "інший час" й агресія Росії була "не така масована", проте він звернув увагу на тодішні документи.

Пряма мова Помпео: "Якщо подивитися на документи, що обговорювались під час Мінських переговорів, я впевнений – вони майже ідентичні тим, про що говорять зараз. І це має нагадати всім нам: коли Путін на мить відкладає зброю – не можна повертатися до російського газу. Коли він відкладає зброю – не можна жити так, як раніше".

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Деталі: Також він запевнив, що США не зможуть дозволити собі покинути Україну в боротьбі з російською агресією.

Пряма мова Помпео: "Щодо глибшого питання – чи вважається Україна "пішаком" – я так не думаю. Не вважаю, що хтось так мислить: "пожертвуємо нею – і отримаємо мир".

Деталі: Він звернув увагу, на те, що багато членів Республіканської партії "висловлювали думки, які суперечать глибоким національним інтересам Америки щодо цього питання".

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