Бывший госсекретарь Помпео: США сделали недостаточно, чтобы остановить войну в 2014-м
Бывший госсекретарь США Майк Помпео: США сделали недостаточно для остановки войны России в 2014 году
Источник: Заявление Майка Помпео на втором международном форуме по вопросам безопасности Black Sea Security Forum в Одессе, передаёт корреспондентка "Европейской правды"
Детали: По его словам, несмотря на все усилия, представителям США так и не удалось помешать планам главы Кремля Владимира Путина и предотвратить полномасштабное вторжение России в 2022 году.
Прямая речь Помпео: "Мне жаль, что в 2014 году не было сделано больше, что в 2022-м не было сделано больше, что мы потеряли сдерживание. А теперь наша задача – вернуть ситуацию к стабильности. Я участвовал в минских переговорах... мы много раз сидели за тем столом, и не было "молота", не было рычагов воздействия".
Детали: Помпео признал, что тогда было "другое время", и агрессия России была "не такой масштабной", однако он обратил внимание на тогдашние документы.
Прямая речь Помпео: "Если посмотреть на документы, которые обсуждались во время минских переговоров, я уверен – они почти идентичны тем, о чём говорят сейчас. И это должно напомнить всем нам: когда Путин на мгновение откладывает оружие — нельзя возвращаться к российскому газу. Когда он откладывает оружие – нельзя жить так, как прежде".
Также он заверил, что США не могут себе позволить бросить Украину в борьбе с российской агрессией.
Прямая речь Помпео: "Что касается более глубокого вопроса – считается ли Украина "пешкой" – я так не думаю. Не думаю, что кто-то мыслит так: "пожертвуем ею – и получим мир"."
Подробности: Помпео обратил внимание на то, что многие представители Республиканской партии "высказывали мнения, противоречащие глубоким национальным интересам Америки по этому вопросу".
Предистория:
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В то время, когда Помпео занимал пост госсекретаря США, 25 июля 2018 года была принята и обнародована "Крымская декларация", через 10 дней после официальной встречи Трампа (во время его первого президентского срока) и Путина в Хельсинки. В том документе говорилось, что "Россия путем вторжения в Украину и попытки аннексии Крыма в 2014 году пыталась подорвать основополагающий международный принцип, которого придерживаются демократические государства: ни одна страна не может силой изменять границы другой".
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В то же время, когда Трамп вернулся к власти в 2025 году, неоднократно появлялись противоречивые заявления по Крыму. В частности, в апреле СМИ писали, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США якобы были готовы признать контроль России над украинским Крымом.
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Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не признает российскую оккупацию Крыма, а Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".