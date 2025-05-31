У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей в 19.03 оголосили повітряну тривогу.

Джерела: КМВА, Повітряні сили

Деталі: За інформацією, тривогу оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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Дослівно: "У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги".

Оновлено: О 19:30 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.