В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет
Суббота, 31 мая 2025, 19:09
В Киеве и ряде областей в 19.03 объявили воздушную тревогу.
Источники: КГВА, Воздушные силы
Детали: По имеющейся информации, тревога была объявлена из-за угрозы применения противником баллистического вооружения.
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Дословно: "В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения противником баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги".
Обновлено: В 19:30 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.