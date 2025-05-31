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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет

Украинская правдаСуббота, 31 мая 2025, 19:09
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет

В Киеве и ряде областей в 19.03 объявили воздушную тревогу.

Источники: КГВА, Воздушные силы

Детали: По имеющейся информации, тревога была объявлена из-за угрозы применения противником баллистического вооружения.

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Дословно: "В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения противником баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги".

Обновлено: В 19:30 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Киеввоздушная тревога
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