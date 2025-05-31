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Сухопутні війська розповіли про результати перевірок інцидентів за участю ТЦК

Катерина ТищенкоСубота, 31 травня 2025, 22:37
Сухопутні війська розповіли про результати перевірок інцидентів за участю ТЦК
ілюстративне фото Getty Images

У Сухопутних військах заявили, що у травні 89% всієї інформації про інциденти, пов'язані з ТЦК, виявилися непідтвердженими, водночас за результатами перевірок 2 осіб були звільнені з посад, 4 – відсторонені від виконання обов'язків, 11 – притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Деталі: У повідомленні йдеться, що з травня Командування Сухопутних військ починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП та оприлюднювати результати перевірок.

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Дослівно: "У травні 89% усіх інцидентів (233 випадки), пов’язаних з ТЦК, виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО. Лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема:

  • 4 особи відсторонено від виконання обов’язків;
  • 2 особи звільнено з посад;
  • 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
  • 27 службових розслідувань тривають".

Деталі: У повідомленні зазначається, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

Водночас у Сухопутних військах не уточнили, з якими саме інцидентами пов'язані звільнення, відсторонення та притягнення до відповідальності.

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"Командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання, водночас, ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", – зазначили в Сухопутних військах.

ТЦКЗбройні сили
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