Сухопутные войска рассказали о результатах проверок инцидентов с участием ТЦК

В Сухопутных войсках заявили, что в мае 89% всей информации об инцидентах, связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными, при этом по результатам проверок 2 человека были уволены с должностей, 4 – отстранены от исполнения обязанностей, 11 – привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Детали: В сообщении говорится, что с мая Командование Сухопутных войск начинает публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК и СП и обнародовать результаты проверок.

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Дословно: "В мае 89% всех инцидентов (233 случая), связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными – это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках враждебных ИПСО. Лишь 11% (30 инцидентов) имели под собой реальные основания и были проверены с вынесением решений, в частности:

4 человека отстранены от исполнения обязанностей;

2 человека уволены с должностей;

11 привлечены к дисциплинарной ответственности;

27 служебных расследований продолжаются".

Детали: В сообщении отмечается, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.

В то же время в Сухопутных войсках не уточнили, с какими именно инцидентами связаны увольнения, отстранения и привлечения к ответственности.

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"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать законы Украины и будет всесторонне содействовать тому, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание, в то же время мы призываем граждан и СМИ проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", – отметили в Сухопутных войсках.