Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сухопутные войска рассказали о результатах проверок инцидентов с участием ТЦК

Катерина ТищенкоСуббота, 31 мая 2025, 22:37
Сухопутные войска рассказали о результатах проверок инцидентов с участием ТЦК
иллюстративное фото Getty Images

В Сухопутных войсках заявили, что в мае 89% всей информации об инцидентах, связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными, при этом по результатам проверок 2 человека были уволены с должностей, 4 – отстранены от исполнения обязанностей, 11 – привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Детали: В сообщении говорится, что с мая Командование Сухопутных войск начинает публично отчитываться перед обществом о работе ТЦК и СП и обнародовать результаты проверок.

Реклама:

Дословно: "В мае 89% всех инцидентов (233 случая), связанных с ТЦК, оказались неподтвержденными – это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках враждебных ИПСО. Лишь 11% (30 инцидентов) имели под собой реальные основания и были проверены с вынесением решений, в частности:

  • 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;
  • 2 человека уволены с должностей;
  • 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
  • 27 служебных расследований продолжаются".

Детали: В сообщении отмечается, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.

В то же время в Сухопутных войсках не уточнили, с какими именно инцидентами связаны увольнения, отстранения и привлечения к ответственности.

РЕКЛАМА:

"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать законы Украины и будет всесторонне содействовать тому, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание, в то же время мы призываем граждан и СМИ проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", – отметили в Сухопутных войсках.

ТЦКВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Нет информации, с чем россияне собираются в Стамбул, это выглядит несерьезно
ВидеоВ Харькове военный в СОЧ стрелял возле жилого дома и взорвал гранату
На "Книжном Арсенале" изъяли огнестрельное оружие, 12 боеприпасов и 74 газовых баллончика – УГО
Кличко: В Украине воняет авторитаризмом
фотоСумщина: из-за ночной атаки РФ погибли сотни домашних животных и уничтожены тонны зерна
Британия подготовила 130-страничный документ, в котором говорится "о непосредственной и неотложной опасности" со стороны РФ
Все новости...
ТЦК
Сырский поручил провести служебное расследование по поводу блокировки автомобиля ТЦК в Каменце-Подольском
На Харьковщине произошёл взрыв возле автомобиля военного ТЦК: мужчине ампутировали кисть
Сухопутные войска отметили, что в сети стало больше видео с препятствованием работе ТЦК
Последние новости
01:24
Россияне оккупировали Владимировку в Сумской области – DeepState
00:52
В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам
00:42
В Запорожской области раздались взрывы
00:28
фото, видеоВ России на поезд обрушился мост: есть погибшие и пострадавшие – соцсети
23:55
футбол"ПСЖ" с историческим счетом разгромил "Интер" в финале Лиги чемпионов
23:43
На Курском направлении в субботу почти столько же боев, как на Покровском – Генштаб
23:11
В Кишиневе в пятницу вечером устроили два фейковых "заминирования"
22:37
Сухопутные войска рассказали о результатах проверок инцидентов с участием ТЦК
21:50
футболФинал Лиги чемпионов: ПСЖ – "Интер". ОНЛАЙН
21:46
Швеция ослабляет 100-летнюю жесткую монополию на продажу алкоголя
Все новости...
Реклама:
Реклама: