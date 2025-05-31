На Курському напрямку в суботу майже стільки ж боїв, як на Покровському – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, зокрема на Покровському напрямку ворог атакував 36 разів, на Курському відбулося 34 боєзіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку від початку доби противник 36 разів атакував поблизу населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка. Дотепер триває сім боєзіткнень. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Зоря.

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У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 180 окупантів, з них 98 – безповоротно.

На Курському напрямку відбулося 34 боєзіткнення. Водночас ворог завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 34 керовані бомби та здійснив 213 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба. Чотирнадцять атак вже відбито, чотири – тривають.

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На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки, у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив 9 наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове. Дотепер тривають чотири ворожих атаки.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського. Загалом, з початку доби відбулося два боєзіткнення, які оборонці успішно зупинили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора та у бік Курдюмівки, три бої тривають досі.

На Торецькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Кримське та Торецьк, дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 9 спроб прорвати українську оборону у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля. На даний час точиться одне бойове зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Новодарівки, Ольгівського, Піддубного та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаударів по населених пунктах Малинівка, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Темирівка та Полтавка.

На Оріхівському напрямку загарбник намагався просунутися вперед у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового й Малих Щербаків – українці відбили всім атак ворога, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку українські війська зупинили одну атаку противника, ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Львове.