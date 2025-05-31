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На Курском направлении в субботу почти столько же боев, как на Покровском – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 31 мая 2025, 23:43
На Курском направлении в субботу почти столько же боев, как на Покровском – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение, в частности на Покровском направлении враг атаковал 36 раз, на Курском произошло 34 боестолкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 час

Детали: На Покровском направлении с начала суток противник 36 раз атаковал вблизи населенных пунктов Зоря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Даченское, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка. До сих пор продолжается семь боевых столкновений. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Зоря.

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В субботу на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 180 оккупантов, из них 98 – безвозвратно.

На Курском направлении произошло 34 боевых столкновения. В то же время враг нанес 16 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 34 управляемые бомбы и осуществил 213 артиллерийских обстрелов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба. Четырнадцать атак уже отбиты, четыре – продолжаются.

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На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки, в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска.

На Купянском направлении агрессор осуществил 9 наступательных действий в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка и Загризово. До сих пор продолжаются четыре вражеские атаки.

На Северском направлении враг атаковал в районах Григоровки и в сторону Верхнекаменского. В целом, с начала суток произошло два боевых столкновения, которые защитники успешно остановили.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили два вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора и в сторону Курдюмовки, три боя продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении украинские воины отразили 8 атак противника в районах населенных пунктов Крымское и Торецк, до сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Новопавловском направлении враг совершил 9 попыток прорвать украинскую оборону в районах Горехового, Багатыря, Зеленого Поля, Новополя и Вольного Поля. В настоящее время идет одно боевое столкновение. Враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки, Ольговского, Поддубного и Новополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудары по населенным пунктам Малиновка, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Темировка и Полтавка.

На Ореховском направлении захватчик пытался продвинуться вперед в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степового и Малых Щербаков – украинцы отбили все атаки врага, до сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Приднепровском направлении украинские войска остановили одну атаку противника, враг нанес авиационные удары по населенному пункту Львово.

Генштабвойна
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