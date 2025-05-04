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Безпека учасників параду в Москві є справою Росії – Фіцо

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 4 травня 2025, 12:45
Безпека учасників параду в Москві є справою Росії – Фіцо
Фіцо. Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував президента України Володимира Зеленського за слова про те, що Україна не може забезпечити безпеку політиків, які братимуть участь у святкуваннях 9 травня у Москві.

Джерело: Фіцо на пресконференції, "Європейська правда"

Деталі: Фіцо заявив, що своїми коментарями президент Зеленський погрожує главам держав та прем'єр-міністрам країн, де проживають мільйони людей, і що "так не робиться".

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"Я відкидаю такі погрози з міркувань безпеки. Я повністю поважаю те, що безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання", – сказав словацький прем’єр.

Фіцо сказав, що йому шкода, що "Зеленський та інші змішують минуле з сьогоденням".

"Заради Бога, адже у 1941-45 роках й українські солдати масово гинули у Другій світовій війні. Навпаки, зараз потрібно було прийняти пропозицію про перемир'я, коли йшлося про святкування 80-ї річниці. І якщо вже не висловлювати привітання з нагоди закінчення Другої світової війни, то хоча б мовчати", – заявив словацький прем’єр.

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"Це велика неповага, коли хтось країні, яка мала найбільший внесок у перемогу над фашизмом і понесла абсолютно найбільші жертви, які ми можемо собі уявити, каже: "Ну святкуйте, ми вам там може кинемо якийсь дрон чи щось подібне". Для мене це неприйнятні речі", – додав Фіцо.

3 травня президент Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву 9 травня, оскільки російська сторона може вчиняти щодо гостей будь-які дії, а українська не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

РосіяСловаччинаФіцоЗеленський
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