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Зеленський про провокації на 9 травня: Якщо хтось вірить росіянам – може випробувати на собі

Катерина ТищенкоНеділя, 4 травня 2025, 18:55
Зеленський про провокації на 9 травня: Якщо хтось вірить росіянам – може випробувати на собі
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що від росіян можна очікувати провокацій на 9 травня, і іноземні лідери можуть випробувати це на собі.

Джерело: Зеленський на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, відповідаючи на питання, чи є інформація спецслужб про можливі провокації РФ 9 травня

Пряма мова: "На жаль, ми розуміємо, хто ці сусіди – Росія, і на що вони готові заради якихось радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави передусім".

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Деталі: Президент нагадав, що навіть під час оголошеного Росією ж "припинення вогню" на Великдень вони здійснили понад 100 штурмів.

Він також зазначив, що останніми днями росіяни здійснюють на фронті понад 200 штурмів, що є найвищою кількістю за останні місяці.

Пряма мова: "Тобто віри немає, провокації можуть бути. Але це залежить від руських. І якщо хтось їм ще вірить – ну, нехай спробують на собі".

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Що передувало: 3-го травня Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки російська сторона може вчиняти щодо гостей будь-які дії, а українська не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Зеленського за ці слова. Він заявив, що своїми коментарями Зеленський нібито погрожує главам держав та прем'єр-міністрам країн, де проживають мільйони людей.

Зеленський9 травняРосія
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