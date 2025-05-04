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Росія атакувала Херсон дронами: постраждали чоловік та жінка

Українська правдаНеділя, 4 травня 2025, 21:05
Росія атакувала Херсон дронами: постраждали чоловік та жінка
Getty Images

У неділю, 4 травня, російські окупанти двічі атакували Херсон за допомогою безпілотників, унаслідок чого постраждали двоє мирних мешканців.

Джерело: повідомлення Херсонської ОВА

Деталі: Близько 16:30 у неділю дрон російської армії вдарив по 29-річному чоловікові. У нього діагностували вибухову травму та контузію.

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Пізніше ще одна атака сталася в Корабельному районі Херсона: вибухівку скинули на цивільний автомобіль. 40-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення хребта та ніг. Наразі вона перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Передісторія:

Херсонбезпілотникивійна
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