Росія атакувала Херсон дронами: постраждали чоловік та жінка
Неділя, 4 травня 2025, 21:05
У неділю, 4 травня, російські окупанти двічі атакували Херсон за допомогою безпілотників, унаслідок чого постраждали двоє мирних мешканців.
Джерело: повідомлення Херсонської ОВА
Деталі: Близько 16:30 у неділю дрон російської армії вдарив по 29-річному чоловікові. У нього діагностували вибухову травму та контузію.
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Пізніше ще одна атака сталася в Корабельному районі Херсона: вибухівку скинули на цивільний автомобіль. 40-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення хребта та ніг. Наразі вона перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.
Передісторія:
- 4 травня щонайменше шестеро людей дістали поранення на Донеччині внаслідок серії атак російської армії.
- На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів 4 травня загинув чоловік, ще троє людей постраждали.