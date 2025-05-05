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У посольстві України в Словаччині відповіли на звинувачення Фіцо на адресу Зеленського

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоПонеділок, 5 травня 2025, 13:04
У посольстві України в Словаччині відповіли на звинувачення Фіцо на адресу Зеленського
ілюстративне фото з Вікіпедії

Посольство України в Словаччині порекомендувало прем'єру Роберто Фіцо замість чергових звинувачень президента Володимира Зеленського – цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву – "уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера"

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву дипустанови у Facebook

Деталі: Так дипломати відреагували на нещодавню критику з боку прем’єр-міністра країни на адресу Зеленського.

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Як зауважили у дипустанові, ці заяви стосувалися лише того, що українська сторона "не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку".

В установі нагадали, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час, як Росія постійно відкидає таку опцію та висуває нові вимоги, маніпулює, ескалює терор, а зараз пропонує на три дні "коротке перемир’я, яке не є серйозним шляхом до миру".

"Для того, щоб відновити мир, потрібні заходи зміцнення безпеки і тривале, стійке перемир’я та тиша, а не просто якісь пропагандистські заклики чи акції", – наголосили там.

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У дипустанові акцентували, що визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням Росією міжнародного права, Фіцо варто було б визнати: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну – це очільник Кремля Влолодимир Путін.

Передісторія:

  • Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.
  • 3 травня президент Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву 9 травня, оскільки російська сторона може вчиняти щодо гостей будь-які дії, а українська не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ.
  • "Сліпе ігнорування цього простого факту з боку словацького керівництва не лише негативно впливає на наші двосторонні відносини, а й заохочує російський режим до продовження агресії", – додали у заяві.
  • А Фіцо розкритикував його за це. Прем’єр Словаччини заявив, що своїми коментарями президент Зеленський погрожує главам держав та прем'єр-міністрам країн, де проживають мільйони людей, і що "так не робиться".

СловаччинаФіцоЗеленський
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