У посольстві України в Словаччині відповіли на звинувачення Фіцо на адресу Зеленського

Посольство України в Словаччині порекомендувало прем'єру Роберто Фіцо замість чергових звинувачень президента Володимира Зеленського – цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву – "уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера"

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву дипустанови у Facebook

Деталі: Так дипломати відреагували на нещодавню критику з боку прем’єр-міністра країни на адресу Зеленського.

Реклама:

Як зауважили у дипустанові, ці заяви стосувалися лише того, що українська сторона "не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку".

В установі нагадали, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час, як Росія постійно відкидає таку опцію та висуває нові вимоги, маніпулює, ескалює терор, а зараз пропонує на три дні "коротке перемир’я, яке не є серйозним шляхом до миру".

"Для того, щоб відновити мир, потрібні заходи зміцнення безпеки і тривале, стійке перемир’я та тиша, а не просто якісь пропагандистські заклики чи акції", – наголосили там.

РЕКЛАМА:

У дипустанові акцентували, що визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням Росією міжнародного права, Фіцо варто було б визнати: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну – це очільник Кремля Влолодимир Путін.

Передісторія: