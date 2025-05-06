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Синєгубов показав наслідки удару РФ по найбільшому ринку Харкова

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 12:58
Синєгубов показав наслідки удару РФ по найбільшому ринку Харкова
фото ОВА

Очільник Харківської області Олег Синєгубов показав наслідки ворожого удару по цивільному ринку "Барабашово" у Харкові 6 травня.

Джерело: голова ОВА в соцмережах

Пряма мова: "Російська армія обстріляла найбільший ринок міста, куди приходять за покупками дуже багато людей. Поряд немає жодного військового об'єкта чи будь-яких потенційних військових цілей!".

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Деталі: За даними очільника ОВА, внаслідок "прильотів" ударних БпЛА вогонь пошкодив близько 90 торгівельних обʼєктів, ще 20 – вигоріли вщент.

 
 

Рятувальники загасили масштабну пожежу, яка охопила площу у 500 кв.м.

Що передувало: В ніч на 6 травня російські окупаційні війська масовано атакували ударними безпілотниками Харків. За дві години в місті зафіксували 20 влучань у різних районах. 

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Горів найбільший ринок Харкова "Барабашово", а також пошкоджено житлові будинки і автомобілі, в області внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

ХарківШахедвійна
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